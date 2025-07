Adduttore Presidiana fuori esercizio per due giorni. Da Cefalù a Termini Imerese ecco le zone che subiranno disservizi

Amap informa che da domani, lunedì 7 luglio, l’adduttore Presidiana verrà messo fuori servizio. Ciò nell’ambito della realizzazione dell’impianto di potabilizzazione che prevede l’inizio dei lavori di collegamento del bypass provvisorio del serbatoio Santa Barbara con l’esistente acquedotto Presidiana.

Durante i lavori, che avranno durata di 2 giorni, (salvo imprevisti) si determineranno disservizi nell’erogazione idrica che interesseranno le zone di Cefalù servite dal Serbatoio Monte (Contrada Monte e Cozzo Monaco, via San Biagio, via delle Cisterne, Poggio Maria, via del Commercio, Contrada Campella, via della Madonnina e zone limitrofe) e le zone servite dal Serbatoio Settefrati (zona alta Settefrati, via Zagara, via dei Gigli, via Salaverde, zona Palazzetto dello Sport, Figurella, via dei Papaveri, via delle Mimose, via delle Siepi, zona alta di via del Mediterraneo e zone limitrofe), le utenze esterne del Comune di Campofelice di Roccella, la Zona Industriale del Comune di Termini Imerese e le utenze del Canale di Scillato ricadenti nel Comune di Termini Imerese tra la botola 34 e la botola 46.

A lavori ultimati verrà prontamente riattivata l’erogazione idrica, la cui normalizzazione avverrà nelle ore successive. Alla riapertura del circuito potrebbero verificarsi lievi incrementi delle torbidità dell’acqua erogata che tenderà a normalizzarsi rapidamente.