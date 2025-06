L’A.N.A.S. zonale di Collesano, promuove per domenica 20 luglio 2025, in C.da Pizzillo, in territorio di Collesano, un corso Base di “Rabdomanzia e Radiestesia”, l’arte di trovare, tramite l’utilizzo di una bacchetta o altri strumenti, la presenza di acqua, nel sottosuolo.

Questa pratica, nota anche come radiestesia, si basa sulla presunta capacità di percepire vibrazioni o energie sottili.

Chi può fare un corso di rabdomanzia? La rabdomanzia può essere appresa da chiunque sia interessato a questa pratica, anche se alcune persone potrebbero trovare più facile o naturale percepire le vibrazioni, secondo un’associazione di ricerca. Non sono richieste doti particolari, ma è importante essere aperti alla possibilità e non scoraggiarsi facilmente di fronte alle difficoltà iniziali.

Cosa si impara in un corso di rabdomanzia? Cenni di Geobiologia ed Elettrocultura; Storia dell’elettrocoltura nel mondo e in Italia, principi di funzionamento in campo dell’agricoltura; Principi della rabdomanzia; Le basi teoriche e le diverse tecniche utilizzate dai rabdomanti; Utilizzo degli strumenti: Imparare a utilizzare la bacchetta (di solito biforcuta, spesso di legno di nocciolo o sambuco) o altri strumenti radiestesici, come pendoli o quadranti. Interpretazione dei segnali: Come riconoscere e interpretare i movimenti o le reazioni degli strumenti per individuare la presenza di ciò che si sta cercando. Esercitazioni pratiche: il corso prevede un esercitazione sul campo per mettere in pratica le tecniche apprese sull’applicazioni della rabdomanzia.

Quali sono gli obiettivi del corso? La radiestesia è una disciplina mediante la quale sono individuate e captate le radiazioni dei corpi, siano essi animali, vegetali, minerali o anche artificiali. I campi di applicazione comprendono la bioarchitettura, la geobiologia, l’archeologia, la radionica, la rabdomanzia, la medicina vibrazionale, le scienze olistiche, la cromoterapia. Le sue applicazioni pratiche sono molteplici, ottimo coadiuvante alla medicina tradizionale, studio della psicologia del carattere, studio sulla dislocazione dell’arredamento, ricerca dell’acqua, e molte altre.

Il corso è diretto dal geobiologo Alessandro Toscano esperto in Eletrocultura e dal maestro Isidoro Mancino, praticante da diversi anni di esperienza della Radiestesia, dove si avrà la possibilità di confronto con il percorso di conoscenza e pratica, e alla fine del corso sarai in grado di usare il pendolo e la bacchetta e il biotensor, attraverso diversi allenamenti in base ai propri interessi di applicazione.

Il corso base include il materiale didattico e strumento radiestesici in omaggio oltre alla degustazione dei prodotti tipici locali. A fine corso riceverai un attestato di partecipazione su pergamena.

Il corso avrà inizio con un minimo di 10 partecipanti e non oltre 15 unità. Le iscrizioni si chiuderanno il 18 luglio 2025 alle ore 12,00 contattando o tramite via e mail [email protected] oppure tramite wattsapp 3208233570.