Esopianeti e vita nell’universo: a Bagheria conferenza promossa da BCsicilia

Si terrà mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 17,30 presso la Sede BCsicilia, Dimora Storica Cirrincione-Mineo, in via Sant’Elia, 5 a Bagheria la conferenza: “Esopianeti e vita nell’universo”. Dopo la presentazione di Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia di Bagheria, farà seguito la relazione di Mario Giuseppe Guarcello, Primo Ricercatore INAF dell’Osservatorio Astronomico Palermo, a cui farà seguito un dibattito. Le conclusioni sono affidate ad Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Per informazioni : Email: bagheria@bsicilia – Tel. 3394121267. L’iniziativa è promossa dalla Specula Panormitana, dalla Sede di BCsicilia di Bagheria e dall’INAF.

Abbiamo imparato che ospitare pianeti è una proprietà comune tra le stelle della Via Lattea e che la nostra Galassia ospita centinaia di miliardi di stelle, ciò porta a farci credere che anche la vita sia diffusa e comune. Siamo sicuri che sia così? Siamo sicuri che per un pianeta sia facile essere abitabile? Ed in fondo, sappiamo esattamente cosa cercare quando parliamo di vita nell’Universo? La vita come la conosciamo è la regola o l’eccezione? L’incontro proverà a rispondere a queste domande.