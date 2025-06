Lettera di ringraziamento all’ospedale Cimino di Termini Imerese 

Sento il bisogno e il dovere di ringraziare, senza piaggeria, tutto il personale sanitario ed amministrativo dell’ospedale Cimino di Termini Imerese ed in modo particolare il reparto di otorinolaringoiatria diretto dal collega Dott. Cataldo Pellegrino con la sua splendida equipe (il giovane e promettente dott. Fulco, la dottoressa Barresi, il dottore Fiumanò e colleghi) attorniato dal cordiale, premuroso e professionale personale infermieristico e sociosanitario (dottoressa Cusimano e colleghi), i colleghi anestesisti (dottoressa Romano e il dott. Paci), i colleghi radiologi (dott. Mastrella e collaboratori) e il cardiologo Dott. Vitale per l’assistenza ricevuti durante il mio breve, ma intenso ricovero presso questo reparto.

Un ospedale territoriale così vicino a quello dove lavoro giornalmente, l’ospedale Giglio di Cefalù, col quale si dovrebbe auspicabilmente creare in futuro una sinergica e fruttuosa collaborazione.

Le professionalità e l’umanità del personale dell’ospedale Cimino di Termini Imerese andrebbero valorizzate, apprezzate e sostenute gelosamente, in modo particolare dagli utenti del distretto sanitario termitano che afferiscono in questo nosocomio per ricevere aiuto e assistenza.

Gratificare e riconoscere positivamente il lavoro prezioso e delicato dei medici e dei sanitari di questo ospedale, nonostante le risapute carenze logistiche, strutturali e di personale, è un processo virtuoso ed uno stimolo costruttivo con l’unica finalità di garantire l’erogazione di efficaci ed efficienti prestazioni sanitarie ed una tempestiva assistenza e promozione della salute.

Quindi invito tutti gli utenti che fruiscono giornalmente dei servizi di questo ospedale ad avviare un’alleanza costruttiva col personale sanitario e amministrativo per migliorare ulteriormente l’erogazione di prestazioni a tutela della salute e del benessere psicofisico della propria comunità.

Con affetto e gratitudine, Giorgio Di Raimondo.

Dirigente medico presso unità operativa di Neurologia ospedale fondazione Giglio di Cefalù

Ospedale Cimino di Termini Imerese lì, 19.6.2025