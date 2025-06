Cefalù, una edizione di grande successo il 10º Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “La Perla del Tirreno”

Grande successo alla cerimonia di premiazione del 10º Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “La Perla del Tirreno” di Cefalù, organizzato e coordinato dal Presidente del Cenacolo Letterario di Cefalù, il poeta e scrittore Antonio Barracato.

L’evento si è svolto presso la Base Logistica Militare di Cefalù, grazie al gentile contributo del Comandante della Base, Tenente Colonnello Michele De Palma.

All’iniziativa erano presenti il Sindaco della Città normanna, Daniele Tumminello, e l’Assessore alla Cultura, Tony Franco.

I partecipanti al concorso — ben 466 autori, provenienti da tutta Italia — che, considerando le opere pervenute, sfiorano le 1000, sono stati valutati da un’accurata e qualificata Giuria, composta da: Giusy Randazzo, Francesca Caronna, Anna Laurà, Annalena Cimino, Pino Simplicio, Rita Di Martino, Tony Franco, Salvina Mirenna, Antoniella Marinaro, Francesca Luzzio, Rosalba Sindona, Palma Civello, Rosa Rampulla, Elvio Angeletti, Lucia Gaeta, presieduta da Maria Teresa Rondinella.

Durante la manifestazione, oltre ai premi per le sezioni in concorso, sono stati conferiti diversi riconoscimenti a personaggi che si sono distinti per la loro attività artistica e professionale:

4 premi alla carriera: Franco Turdo, Angelo Abbate, Armando Geraci, Alfonso Lo Cascio.

9 premi alla cultura: Franco Carta, Pina Granata, Rita Scelfo, Alberto Morganti, Francesco Bianco, Alba Contino, Rosanna Vicari, Orlandino De Pasqua, Dorotea Matranga.

2 premi di eccellenza: Annella Prisco e Giuseppe Sparacello.

È stato un evento da non dimenticare, per l’imponente numero degli autori e del pubblico, nonché per l’eccezionale qualità dell’organizzazione. Ha condotto la serata in maniera impeccabile la presentatrice Katiuska Falbo.