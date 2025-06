Torna la vetrina del meglio della viticoltura Siciliana: al via il DiVino Fest di Castelbuono

Si aprirà il prossimo 27 giugno l’edizione 2025 di DiVino Festival, kermesse dedicata all’eccellenza nel bere ormai giunta al 19° anno.

Per 4 giorni la città madonita ospiterà un ventaglio di appuntamenti sempre più ricco di protagonisti di risonanza nazionale; aziende e personaggi del mondo del vino che rappresenta al tempo stesso un settore della gastronomia e un fattore culturale che connota in modo inequivocabile i territori e l’uomo che li abita, oltre che un potente volano per l’economia degli stessi.

Il format del DiVino Festival riflette in pieno questo connubio fin dal suo nascere : gusto, cultura, e analisi del sistema produttivo con le sue innovazioni ed attese si avvicendano sullo sfondo delle bellezze ma anche dei prodotti tipici di Castelbuono e delle Madonie tutte, a sottolineare l’importanza della sinergia fra le comunità di questo territorio unico, ormai sempre più oggetto di attenzione da parte dei media.

Fra gli ambasciatori del gusto di questa edizione il cantante e musicista Morgan, i giornalisti Michele Serra e Marino Bartoletti, il gastronomo Andrea Amodei, sommelier nella trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 “Decanter”, lo chef Simone Rugiati, noto al pubblico televisivo per i tanti programmi in cui è apparso come esperto, conduttore e talvolta anche concorrente.

Nomi di prestigio per un intrattenimento che affiancherà le immancabili e fondamentali esperienze degustative, rendendo il Festival un’esperienza totale per i visitatori attesi in gran numero anche quest’anno dopo il successo delle edizioni precedenti.

Una delle principali novità di quest’anno riguarda proprio le degustazioni che si terranno nella giornata del lunedì così da favorire la partecipazione degli operatori del comparto generalmente impegnati nei fine settimana;

Un altro elemento significativo sarà la presenza della “next generation”, termine che in viticoltura si riferisce alla nuova ondata di giovani produttori, enologi e viticoltori che stanno portando nel settore nuove prospettive con approccio più attento alla sostenibilità tramite l’uso pratiche biologiche o biodinamiche tese a ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente, mantenendo però un legame con le tradizioni del territorio.

L’ introduzione di nuovi modi operativi resi possibili dalla digitalizzazione e dal ricorso all’intelligenza artificiale, permette ai giovani viticoltori di ottimizzare i processi produttivi ad esempio adattandoli ai cambiamenti climatici, il tutto nel rispetto della tradizione, ovvero valorizzando le varietà autoctone e integrando i nuovi saperi con le conoscenze tramandate dalle generazioni passate.

Per il loro impegno nel mantenere questo difficile ma fondamentale equilibrio gli esponenti della next generation presenti al Festival verranno premiati come elemento chiave per lo sviluppo futuro del settore che rappresenta l’1,1 % del PIL nazionale.

I premi saranno consegnati durante la cerimonia che si terrà il 28 giugno alle 21.00 in Piazza Castello e che verrà presentata da Daniele Lucca.

Una grande soddisfazione esprime l’ideatore del festival, Dario Guarcello, oggi assessore al turismo del Comune di Castelbuono: “DiVino Fest non è un semplice Festival enogastronomico come tantissimi altri ma soprattutto un momento di proficuo incontro fra i più prestigiosi produttori ed esperti di settore (tante le masterclass tematiche previste nella tre giorni) per un’esperienza di condivisione con il pubblico ma principalmente per un confronto fra gli operatori del settore vitivinicolo con quelli dell’ospitalità, della ristorazione e del catering. A rendere ancora più importante questa 19° edizione sarà la presenza di vini provenienti da tutto il mondo, che per la prima volta incontrano le produzioni locali in un dialogo di respiro internazionale. Siamo assolutamente certi – prosegue Guarcello – che la strada intrapresa dalla nostra amministrazione di promuovere il turismo consapevole sia la scelta vincente che tutela la nostra città e soprattutto la nostra identità. Ogni occasione per portare a Castelbuono un pubblico desideroso di vivere la vera ricchezza della nostra terra è preziosa. Siamo soddisfatti di averla colta anni orsono e di essere arrivati al riconoscimento unanime del valore degli sforzi compiuti”.

L’ organizzazione del Festival è curata dall’Associazione Baz’art Sicilia e finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura. L’evento è reso possibile grazie anche agli sponsor RCR Cristalleria Italiana, Tomarchio e Giaconia supermercati.

Il programma completo è visionabile sul sito www.divinofestival.it.

Barbara De Gaetani