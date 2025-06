Nell’ambito delle “Giornate Europee dell’Archeologia” si terrà, on line, venerdì 13 giugno 2025 con inizio alle ore 21,30 la conferenza “Come in Cielo così in Terra: Una mappa stellare sulla Via della Thòlos”. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento di Elisa Chimento, studiosa di Archeoastronomia e Presidente della sede di BCsicilia di Alia. Per partecipare tel. 346.8241076, email: [email protected].

L’incontro è un breve viaggio nella lettura del cosmo e del dialogo che gli antichi avevano con esso. Proveremo ad alzare gli occhi nel tentativo di comprendere una storia millenaria. Verranno proposti dei cenni di archeoastronomia, la scienza che unisce archeologia e astronomia per comprendere le antiche strutture “Architetture di Mediazione” fra l’uomo e il Cosmo, in armonia con le leggi dell’Universo, il ritmo dei cicli, il rapporto fra la Parte e il Tutto, opere orientate seguendo gli allineamenti di albe e tramonti solstiziali o equinoziali, levate e tramonti eliaci, o “ridisegnando” al suolo determinate costellazioni…Cielo in Terra. Parleremo dell’ipotesi di una lettura, in questa chiave del territorio intorno al complesso rupestre della Gurfa di Alia, straordinaria “architettura dedalica” dell’entroterra siciliano. La volta celeste ci guiderà “sulla Via della Thòlos”. L’iniziativa è promossa dalla sede di BCsicilia di Alia.