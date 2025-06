Castelbuono, Concerto di Marco Lo Cicero e Basilio Timpanaro promosso da BCsicilia

Prosegue la stagione concertistica del 2025 promossa da Dipartimento di Musica Antica di BCsicilia con il patrocinio del Comune di Castelbuono con un appuntamento che ospita le sonate per viola da gamba e clavicembalo con Marco Lo Cicero e Basilio Timpanaro.

Il concerto rappresenta un viaggio nell’eleganza e nell’ingegno della musica da camera del Settecento attraverso le tre Sonate per viola da gamba e clavicembalo obbligato (BWV 1027–1029) di Johann Sebastian Bach. Ad arricchire il programma, una Toccata per cembalo di Bach e una Sonata per viola da gamba e basso continuo di Georg Philipp Telemann, amico e stimato collega di Bach. Due mondi a confronto: il rigore contrappuntistico tedesco di Bach e lo stile più galante e cantabile di Telemann, in un dialogo che rivela affinità, differenze e profonde suggestioni sonore.

Dopo i saluti istituzionali di Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è prevista la presentazione dell’evento è a cura di Giuseppe Rotondo, Direzione DMA BCsicilia, mentre l’introduzione al repertorio è curata da Diego Cannizzaro, Direttore Artistico DMA BCsicilia.

BCsicilia è un organismo operante nell’ambito della Regione Siciliana, preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale. La sede di Castelbuono pone particolare accento alla promozione della musica antica, inclusi repertori medievali, rinascimentali e barocchi. Le finalità programmatiche sono orientate anche all’attività di formazione, attraverso la promozione di seminari tematici e percorsi di approfondimento che si realizzeranno attraverso gruppi di formazione esperienziale con attività di training-group e workshop.

Le attività saranno gestite da BCsicilia in collaborazione con l’Accademia Valdemone che curerà l’archivio storico (documentazione e repertori musicali), gli aspetti storico-culturali, i percorsi di formazione connessi alla Psicofisiologia della Musica, della Musicoterapia e delle Neuroscienze applicate alla musica antica.

Marco Lo Cicero è contrabbassista e gambista, attivo sulla scena internazionale della musica antica. Dopo gli inizi con chitarra e basso elettrico, si è diplomato in contrabbasso classico al Conservatorio di Palermo, perfezionandosi poi in contrabbassi storici, violone e viola da gamba ad Amsterdam e alla Schola Cantorum Basiliensis. Ha suonato con orchestre e ensemble di rilievo come Il Giardino Armonico, La Cetra, Tafelmusik, Balthasar Neumann, Il Pomo d’Oro, I Barocchisti, partecipando a tournée in tutta Europa e a oltre trenta registrazioni discografiche. È docente di viola da gamba al Conservatorio di Palermo.

Basilio Timpanaro è clavicembalista, organista e musicologo. Diplomato con lode in pianoforte, direzione di coro e clavicembalo, si è perfezionato nei Paesi Bassi con il “Diploma Concertistico” a Utrecht e ha studiato con maestri come Ton Koopman e Gustav Leonhardt. Laureato con lode in Musicologia a Bologna, ha sviluppato una brillante carriera concertistica come solista e continuista, collaborando con alcuni fra i cantanti e strumentisti più affermati nel campo della musica barocca. Ha inciso numerosi CD, tra cui uno premiato come Best of the Year 2016 da American Record Guide. Ha diretto al cembalo opere come La finta parigina per l’Opéra de Paris. Vincitore di concorso a cattedra nazionale, dal 1993 è stato titolare della cattedra di Clavicembalo e Tastiere storiche al Conservatorio di Messina e dal 2006 a quello di Palermo.

Programma

Marco Lo Cicero e Basilio Timpanaro

Sonate per viola da gamba e clavicembalo

di J. S. Bach e G. P. Telemann

Johann Sebastian Bach

Sonata I, in Sol Magg., per viola da gamba e cembalo obbligato, BWV 1027:

Adagio

Allegro ma non tanto

Andante

Allegro moderato

Sonata III, in Sol min.,per viola da gamba e cembalo obbligato, BWV 1029:

Vivace

Adagio

Allegro

Toccata in Mi min. per clavicembalo, BWV 914:

Un Poco Allegro

Adagio

Fuga: Allegro

Georg Philipp Telemann (1681 -1767)

Sonata per viola da gamba e basso continuo, in La min. TWV 41:a6:

Largo

Allegro

Soave

Allegro

Johann Sebastian Bach

Sonata II, in Re Magg., e cembalo obbligato, BWV 1028:

Adagio

Allegro

Andante

Allegro