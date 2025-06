I giovani talenti dell’I.C. Giovanni XXIII di Acireale conquistano l’Area Inediti di Etna Comics

C’è un luogo in cui l’immaginazione prende forma in pedine, carte e tabelloni, e dove il gioco diventa strumento di crescita, condivisione e scoperta. Questo luogo è l’Area Inediti Massimiliano Cuccia dell’Etna Comics, che quest’anno ha accolto un gruppo davvero speciale: gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Acireale.

Guidati con entusiasmo e competenza dai loro insegnanti, e in particolare dalla prof.ssa Rosaria Battiato – autrice del gioco Bonsai e oggi responsabile dell’Area Inediti – i ragazzi hanno partecipato ad un progetto didattico originale e coinvolgente, articolato in due fasi: una prima fase di scoperta e analisi dei giochi da tavolo, seguita da una seconda dedicata alla progettazione e realizzazione di un gioco inedito.

Il percorso, oltre ad avere una forte valenza creativa, ha rappresentato un vero laboratorio di inclusione e collaborazione. Ogni bambino ha potuto contribuire con la propria idea, trovando ascolto, rispetto e supporto reciproco.

I giochi, sviluppati soni stati presentati e playtestati all’Etna Comics nell’Area Inediti e sono stati accolti con entusiasmo da autori, appassionati e professionisti del settore. Ecco le loro creazioni:

DINO DASH

di Giuseppe Sciuto, Aurora Licciardello, Samuel Palazzolo, Greta Presti, Asia Castro

Un gioco di corsa per 2-4 giocatori, dalla durata di circa 15 minuti. I partecipanti devono raccogliere frutti e arrivare a 10 per vincere la partita… ma attenzione al temibile T-Rex! Se vi raggiunge, perderete metà del vostro carico. Colorato, rapido e ricco di colpi di scena, Dino Dash è riuscito a conquistare grandi e piccoli con la sua immediatezza e simpatia.

SPEEDY CASTLE

di Massimiliano Bonafede e Roberto Caltabiano

Un re è stato scacciato dal suo castello e ha bisogno di un nuovo regno! Tocca ai giocatori costruirgliene uno degno. In questo gioco per 2-4 giocatori, bisognerà essere i più veloci nel creare la disposizione corretta di tessere e raccogliere carte utili per edificare il miglior castello possibile, e accumulare più punti. Speedy Castle è un brillante gioco di collezione set, dinamico e adatto a tutte le età, in cui la velocità e la strategia fanno la differenza.

MISSIONE MARE PULITO

di Spadaro Simone Caffo, Luigi Romeo, Noemi Hazizi Noel

L’oceano è invaso dalla plastica e i pesci hanno bisogno d’aiuto! In questo gioco per 2-5 giocatori, ispirato alla meccanica della scopa, i partecipanti devono “pescare” carte plastica, cercando di liberare il mare prima degli avversari. Vince chi riesce a raccogliere più plastica che pesci: un’idea semplice, ma con un messaggio ambientale forte e attuale, che ha colpito tutti per la sua sensibilità.

Il merito di questa straordinaria esperienza va anche alla dedizione e alla competenza della prof.ssa Rosaria Battiato: “Attraverso la creazione e il test dei loro giochi – ha raccontano – i ragazzi hanno imparato il valore del lavoro di squadra, della comunicazione e del rispetto per le idee altrui. Ogni partita è diventata un’occasione per crescere, divertirsi e costruire ponti”. Rosaria ha accompagnato i ragazzi lungo l’intero percorso, portandoli non solo a conoscere il mondo dei giochi da tavolo, ma a viverlo da protagonisti. La sua esperienza nel settore e il suo ruolo all’interno dell’Area Inediti hanno fatto da ponte tra la scuola e il più importante evento ludico della Sicilia.

L’Area Inediti, cuore pulsante dell’innovazione ludica siciliana, è nata nove anni fa da un’idea di Massimiliano Cuccia, a cui oggi è dedicata. L’area è un punto d’incontro per autori emergenti, un luogo di confronto, sperimentazione e sostegno, dove il sogno della pubblicazione si coltiva attraverso il dialogo e la passione condivisa.

Massimiliano Cuccia, scomparso nel 2023, viene ricordato con affetto e gratitudine da chi continua a portare avanti la sua visione. Oggi il premio e l’area che portano il suo nome rappresentano un’eredità viva, fatta di energia ed entusiasmo. E vedere dei bambini muovere i primi passi in questo mondo, proprio lì, sotto lo sguardo ideale di Massimiliano, è forse la testimonianza più bella del valore di questo progetto. Grazie all’Etna Comics, e in particolare all’Area Games coordinata da Salvatore Mellia, il gioco da tavolo ha avuto ancora una volta lo spazio e il riconoscimento che merita. Ma è nell’Area Inediti che, davvero, i sogni diventano realtà. E quelli dei bambini dell’I.C. Giovanni XXIII di Acireale – oggi piccoli autori in erba – sono appena cominciati.