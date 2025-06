Etna Comics: i vincitori del Premio Efesto 2025

Anche quest’anno, tra le vibranti corsie di Etna Comics, il Premio Efesto ha celebrato l’eccellenza nel mondo dei giochi da tavolo, riconoscendo i titoli più meritevoli editi in Italia.

Vi avevamo già annunciato i vari candidati e i finalisti ed il 30 maggio 2025 durante la manifestazione, presso la Sala Aci – Dungeon Room dell’Area Games, sono stati premiati i giochi vincitori delle due categorie.

Il premio della Categoria principale dell’Efesto Awards è andato a Regicide, di Paul Abrahams, Luke Badger e Andy Richdale, conosciuti anche come Badgers From Mars edito dalla Devir Italia. Il gioco ha convinto i giurati per la sua originalità nell’usare un mazzo di carte da Poker come nessuno aveva ancora pensato, creando un gioco con ambientazione fantasy, collaborativo, lontanissimo dai tradizionali giochi di carte, e con una profondità di gioco del tutto inaspettata.

Il premio della Categoria Filler dell’Efesto Awards è andato a Puerto Banana di Mads Emil Christensen, pubblicato in Italia da DVGames. Il gioco è interamente basato su aste per assicurarsi i carichi di banane via via sempre più sostanziosi che arrivano al porto, ma il twist del gioco è che chi vince l’asta non paga quello che ha puntato (sempre banane), ma la differenza con il secondo arrivato. Azzardo e asta si mischiano così ogni turno il primo che arriva a 500 banane, vince. Puerto Banana è facilissimo da imparare e da intavolare, si può giocare ovunque, anche in treno, in mensa, su un cargo che trasporta banane. Ha convinto i giurati perché nonostante la sua semplicità dona al tavolo un’esperienza divertente e davvero unica.

«La scena dei giochi da tavolo in Italia è viva, creativa e in piena espansione» ha commentato Luca Bonora presidente di giuria. «Con il Premio Efesto vogliamo celebrare questa energia e contribuire a far conoscere al grande pubblico titoli che meritano davvero attenzione.»

Con i riflettori puntati sui vincitori, l’appuntamento è già fissato per l’edizione 2026, in attesa di nuove sorprese e sfide ludiche da vivere… rigorosamente attorno ad un tavolo.

Il character designer dell’immagine di copertina è Antonio Maria Vinci detto “Ninni”. Lo sfondo è di Freepick.com.