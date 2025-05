Santa Flavia, minorenne non si ferma all’alt e investe un carabiniere: arrestato alla guida di un motociclo

I Carabinieri della Stazione di Santa Flavia con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bagheria, impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 17enne bagherese, già noto alle forze di polizia, accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un posto di controllo in via Cristoforo Colombo, i militari hanno notato il giovane senza casco a bordo di un motociclo e hanno intimato l’alt, per procedere alla verifica amministrativa dei documenti di guida e circolazione.

Il ragazzo non si è fermato all’alt e, dopo aver investito uno dei militari, si è dato alla fuga per le vie limitrofe.

La segnalazione di quanto accaduto alle pattuglie presenti sul territorio, ha consentito ai Carabinieri del Radiomobile in transito su via Vittorio Emanuele Orlando, di intercettare il fuggitivo che, percorreva contromano l’arteria di comunicazione; nonostante la presenza della pattuglia, il conducente non ha rallentato la velocità di marcia, impattando frontalmente contro l’auto di servizio.

Dopo aver abbandonato il mezzo il 17enne, ha tentato l’ultima fuga a piedi ma, è stato raggiunto e bloccato dai militari.

Gli operanti hanno così posto in sequestro il motociclo risultato privo di targa e copertura assicurativa e appurato, che il minorenne non aveva mai conseguito la patente di guida.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, il 17enne è stato condotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso l’Istituto Penale per i minorenni “Malaspina”. L’arresto è stato poi convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto per lui il collocamento in comunità.