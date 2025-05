Come diventare imprenditori: a Isnello un corso per i giovani delle Madonie

Un’opportunità per i giovani delle Madonie che sognano di avviare un’attività imprenditoriale. Prenderà il via giovedì 29 maggio, il corso di formazione per startupper organizzato da TGlobal srl, in collaborazione con il Comune di Isnello, nell’ambito del progetto Itinera, finanziato dal Ministero della Cultura. Il percorso formativo, che alternerà incontri online e sessioni in presenza nel cuore delle Madonie, si propone di fornire agli aspiranti imprenditori gli strumenti necessari per trasformare le proprie idee in progetti concreti. Docenti del corso saranno gli esperti Francesco Ippolito e Matteo Fici, che guideranno i partecipanti attraverso un viaggio nel mondo dell’imprenditorialità.

Il programma prevede una prima fase di conoscenza del territorio madonita, con un’analisi approfondita delle sue caratteristiche storiche, culturali ed economiche. Particolare attenzione verrà dedicata alle potenzialità imprenditoriali del territorio, con la presentazione di casi di successo che dimostrano come passioni personali possano trasformarsi in opportunità di lavoro. Uno dei focus principali sarà sul settore turistico, con un’analisi delle nuove tendenze e delle esigenze del viaggiatore moderno. I partecipanti apprenderanno poi le tecniche fondamentali per costruire un’identità aziendale solida, dalla creazione del brand e del logo alla gestione efficace della presenza sui social media.

Non mancheranno momenti pratici: attraverso la realizzazione di una presentazione efficace e la partecipazione a un confronto di gruppo conclusivo, gli aspiranti imprenditori potranno mettere in pratica quanto appreso. Completa il percorso un modulo dedicato alle opportunità di finanziamento per startup, con indicazioni pratiche su come accedere a fondi e agevolazioni. All’iniziativa aderiscono attivamente la Consulta Giovanile di Isnello e la Consulta Giovanile delle Madonie, realtà da sempre impegnate nel promuovere lo sviluppo del territorio attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Il primo incontro di giovedì 29 maggio si svolgerà in modalità online. Le iscrizioni sono aperte. Per partecipare scrivere una mail a Matteo Fici all’indirizzo [email protected].