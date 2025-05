70 donatori in visita nel centro di Termini Imerese della Lega del Filo d’Oro

Si è celebrata nei giorni scorsi la XVII edizione della Giornata del Sostenitore, importante appuntamento annuale che la Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS – Ente Filantropico dedica ai tanti sostenitori, per ringraziarli per l’affetto e il supporto importante che dimostrano nei confronti di bambini e adulti con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. La loro vicinanza è infatti fondamentale per garantire accoglienza e sostegno a chi non vede e non sente e alle loro famiglie in tutti i Centri e Sedi Territoriali della Fondazione presenti sul territorio nazionale.

Nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 maggio, 70 sostenitori della Fondazione sono stati accolti nel Centro Sanitario di Riabilitazione Residenziale di Termini Imerese, punto di riferimento per la sordocecità e pluridisabilità in Sicilia, dove hanno potuto vivere una giornata accanto a chi non vede e non sente e alle loro famiglie e incontrare tutte le figure impegnate quotidianamente accanto a loro. Attraverso percorsi esperienziali, testimonianze, racconti e incontri, i sostenitori hanno avuto l’occasione di conoscere la realtà della Lega del Filo d’Oro da vicino, scoprendone il metodo riabilitativo adottato, che permette di trovare quel canale unico e particolare per entrare in relazione con chi non vede e non sente.