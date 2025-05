Annunciati i finalisti del Premio Efesto 2025

È ufficiale: sono stati annunciati i finalisti del Premio Efesto, il riconoscimento siciliano dedicato all’innovazione nel gioco da tavolo, promosso in collaborazione con Etna Comics. Dopo settimane di valutazioni da parte della giuria composta da esperti e divulgatori ludici, il premio entra nel vivo svelando i titoli selezionati nelle due categorie. Entrambe le categorie premiano i titoli che, nell’ultimo anno, si sono distinti per originalità. I finalisti del 2025 sono:

Categoria principale :

Terrorscape di Jeffrey CCH (Pendragon Games): un gioco asimmetrico per 2-4 persone, dove i giocatori impersonano killer o sopravvissuti in una villa. L’atmosfera da film horror e la struttura tridimensionale creano un’esperienza immersiva e originale. Ha convinto i giurati per la sua durata di gioco contenuta: 30-45 minuti a partita, per l’idea originale che non è il cattivo a nascondersi o a scappare, come nel capostipite del genere Scotland Yard o nel più recente WhiteChapel, ma entrambe le fazioni! Con un’idea così doveva per forza finire in finale!

Regicide di Paul Abrahams, Luke Badger e Andy Richdale (Devir Italia): un innovativo cooperativo fantasy che si gioca con un semplice mazzo di carte da poker. Originale e profondo, introduce un sistema strategico che rivoluziona l’uso tradizionale delle carte da gioco, per questo ha colpito i giurati: nessuno aveva ancora pensato a utilizzare le carte da gioco per creare un gioco con ambientazione fantasy, collaborativo, lontanissimo dai tradizionali giochi di carte!

Wandering Towers degli autori Kramer Wolfgang e Kiesling Michael (Creativamente): una gara tra giovani maghi che si muovono tra torri volanti per raggiungere il Castello del Corvo. Un mix di velocità e memoria in un gioco colorato, elegante e sorprendentemente profondo. Wandering Towers ha colpito i giurati per la semplicità delle sue regole che però nascondono una grande profondità di gioco. L’idea vincente di è il suo mix fra una gara di velocità una specie di Mario Kart fra maghi!

Categoria Filler:

Luminus di Hjalmar Hach e Lorenzo Silva (Cranio Creations): un gioco d’osservazione in cui si cercano figure al buio usando una “torcia” speciale. Si può giocare da soli o in gruppo, anche in modalità cooperativa. Proprio il meccanismo della torcia, semplice eppure molto intrigante, è alla base della scelta come gioco originale e innovativo!

Puerto Banana di Mads Emil Christense (DVGames): un simpatico gioco d’aste con un twist: si paga la differenza tra la propria offerta e quella del secondo. Semplice, rapido e adatto a ogni contesto. Puerto Banana ha convinto i giurati per il divertimento che dona al tavolo con materiali semplicissimi: carta e penna!

Tinderblox di Rob Sparks (Little Rocket Games): una sfida di destrezza con pinzette e cubetti intorno a un falò. Tascabile, velocissimo e perfetto per ogni occasione. Tinderblox ha convinto i giurati perché è il filler per definizione: lo puoi giocare dove vuoi, con chi vuoi, quando vuoi!

Il verdetto a Etna Comics! Alcuni dei finalisti saranno protagonisti dei tavoli da gioco durante Etna Comics 2025, dove il pubblico potrà provarli. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 30 maggio, alla presenza di alcuni componenti della giuria: il giornalista Luca Sulfureo Bonora, Salvatore Mellia responsabile dell’Area Games di Etna Comics, e il giurato siciliano per l’edizione del 2025 L’Atipica Nerd la quale ha commentato: “È stata una bella sfida. Ogni progetto aveva qualcosa da dire, e scegliere non è stato facile. Mi dispiace per chi non è arrivato in finale, ma spero che il percorso non si fermi qui: ogni autore merita di essere ascoltato. Ai finalisti auguro buona fortuna e soprattutto buon gioco!”.

Il Premio Efesto si conferma così una vetrina importante per la creatività italiana nel mondo del gioco da tavolo, promuovendo non solo il valore artistico dei titoli editi, ma anche il talento emergente degli autori.

Il character designer dell’immagine di copertina è Antonio Maria Vinci detto “Ninni”. Lo sfondo è di Freepick.com.