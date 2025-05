Lascari, al via il progetto “Salva Vita”

Grande successo di iscrizioni al corso “Salva Vita”, con oltre 90 domande presentate all’Ufficio Protocollo del comune di Lascari. Attualmente sono stati selezionati 72 partecipanti, in virtù di diversi criteri, tra cui, quello di essere residenti nel Comune di Lascari.

In seguito, la priorità sarà data a coloro che devono rinnovare la certificazione, mentre i nuovi iscritti saranno selezionati in base all’ordine di protocollo delle domande. I non selezionati saranno inseriti in un elenco di riserva. Qualora un partecipante rinunci, comunicandolo entro giovedì 29 maggio alle ore 12,00, si procederà alla sostituzione. I corsi si terranno venerdì 30 e sabato 31 maggio 2025

I partecipanti saranno suddivisi in quattro gruppi da 18 persone, con tre istruttori per aula e seguiranno le lezioni teorico-pratiche presso la Sala Consiliare e il Centro Culturale Polivalente in Via C. Bonafede, dalle 14,30 alle 19,30.

Al superamento dell’esame sia scritto e pratico, sarà rilasciato un attestato valido per due anni, riconosciuto dalla Regione Siciliana – Centrale Operativa 118 (bacino PA-TP).

Il progetto ‘Salva Vita’, fortemente voluto dal Sindaco di Lascari, Francesco Schittino, e dalla Presidente del Consiglio, Helga Renzino, nasce da un forte impegno.

I due hanno dichiarato: “Viviamo in un mondo in cui le emergenze mediche sono frequenti.

Queste situazioni richiedono risposte rapide ed efficaci per salvare vite. Per questo i corsi BLS-D e PBLS-D (Basic Life Support – Defibrillation e Pediatric Basic Life Support – Defibrillation) sono essenziali per operatori socio-sanitari, medici, infermieri e laici”.

Questi corsi forniscono competenze salvavita, preziose ed essenziali, per gestire situazioni critiche che si potrebbero verificare nella nostra comunità.

I corsi BLS-D e PBLS-D aiutano a sviluppare le competenze necessarie per gestire emergenze mediche, insegnando a riconoscere rapidamente situazioni critiche, eseguire manovre di soccorso appropriate e attivare efficacemente i servizi di emergenza. Formarsi in questi corsi aumenta la fiducia in sé stessi e la consapevolezza di poter affrontare un’emergenza medica riduce ansia e incertezza.

Possedere competenze BLS-D e PBLS-D è una responsabilità sociale e se tutti fossero formati, la nostra comunità sarebbe più sicura e pronta a rispondere alle emergenze mediche.

I corsi in questione sono stati promossi ed affidati all’ETS A.N.A.S. Italia zonale di Collesano e si avvalgono della collaborazione degli istruttori accreditati del Rotary Club 2110 Sicilia-Malta.

L’A.N.A.S. zonale di Collesano, fa sapere che a breve contatterà tutti gli ammessi e le riserve del corso, per informarli con i dettagli sulla partecipazione incluso il giorno assegnato.