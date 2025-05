Castelbuono, “In punta di dita, Arie e brani strumentali tra ‘600 e ‘700”: concerto promosso da BCsicilia

Primo appuntamento della stagione concertistica del 2025 promossa da Dipartimento di Musica Antica di BCsicilia, diretto dal dott. Giuseppe Rotondo, e con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

L’iniziativa “In punta di dita” ospitata nel Museo Civico di Castelbuono propone un repertorio di arie e brani strumentali tra ‘600 e ‘700 con Ginevra Gilli e Silvio Natoli.

La presentazione dell’evento è a cura di Giuseppe Rotondo, Direzione DMA di BCsicilia, l’introduzione al repertorio è curata da Diego Cannizzaro, Direttore Artistico DMA di BCsicilia. Saluti istituzionali a cura del Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, del Presidente del Museo Civico di Castelbuono Mariaenza Puccia e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

BCsicilia, coerentemente con i propri scopi istituzionali, e con l’intento di implementare la valorizzazione della cultura musicale, ha dato una certa prevalenza ad una linea di indirizzo orientata all’ambito musicale, attraverso la realizzazione di percorsi riguardanti la musica antica con specifico riferimento al periodo medievale, rinascimentale e barocco. Le finalità programmatiche sono orientate anche all’attività di formazione, attraverso la promozione di seminari tematici e percorsi di approfondimento che si realizzeranno attraverso gruppi di formazione esperienziale con attività di training-group e workshop. Le attività saranno gestite da BCsicilia in collaborazione con l’Accademia Valdemone che curerà l’archivio storico (documentazione e repertori musicali), gli aspetti storico-culturali, i percorsi di formazione connessi alla Psicofisiologia della Musica, della Musicoterapia e delle Neuroscienze applicate alla musica antica.

Ginevra Gilli è arpista e cantante specializzata in musica antica e tradizionale. Dopo una formazione musicale iniziata da giovanissima, si laurea con lode in arpa classica al Conservatorio V. Bellini di Catania e successivamente in arpa rinascimentale e barocca al Conservatorio A. Scarlatti di Palermo. Vincitrice per due anni consecutivi del Concorso Internazionale d’Arpa N. Zabaleta, si diploma in Musicoterapia ad Assisi nel 2019. Attualmente approfondisce il canto rinascimentale e barocco. Si è esibita come solista e in ensemble in prestigiosi contesti nazionali e ha collaborato con importanti realtà artistiche e culturali.

Silvio Natoli è liutista specializzato in musica antica, diplomato al Conservatorio di Trapani e formatosi con maestri come G. Lastraioli, H. Smith, F. Marincola, A. Damiani e K. Frantzen. Ha collaborato con importanti ensemble siciliani — tra cui “Antonio Il Verso”, “Les Elements”, “Le Brun” e “Arianna Art Ensemble” — esibendosi in prestigiosi festival e rassegne in Italia e all’estero. Ha lavorato con artisti come Micha Van Hoecke e Moni Ovadia, partecipato a produzioni per il Teatro Massimo Bellini e per RadioTre. Attivo con l’ensemble “Cordes et vent” dal 2011, vanta numerose registrazioni discografiche, tra cui prime esecuzioni con strumenti originali. Nel 2025 ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica Siciliana per la Passione secondo Giovanni di Bach.

Programma

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) Toccata per arpa

Se l’aura spira

Giovanni Zamboni (1650-1721) Preludio

Antonio Lotti (1167-1740) Lascia che nel suo viso

Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651) Il kapsberger

Alessandro Piccinini (1566-1638) Ciaccona

Giovanni Felice Sances (160-1679) Usurpator tiranno

Giovanni Girolamo Kapsberger Canario

Henry Purcell (1659 -1695) Preludio

When I am laid

Diego Ortiz (151-1570) Recercada segunda

Georg Friedric Haendel (1685-1759) Primo tempo concerto arpa

John Dowland (1563-1626) Fantasia

Come again