Termini Imerese, esplode bombola di gas in un villetta: uomo ustionato

Esplode una bombola di gas in una vecchia villa di campagna a Termini Imerese in zona Giardini Scotti sotto il ponte Sicilia. A rimanere gravemente ferito un uomo di 56enne trovato incosciente all’arrivo delle squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco e subito soccorso dai sanitari arrivati a bordo di un’ambulanza che lo hanno stabilizzato e condotto al porto di Termini Imerese, dove ad attenderli c’era l’elicottero del 118 che è stato utilizzato per portare il ferito a Catania.

Per cause ancora da accertare dalla bombola sarebbero partite le prime fiamme, seguite poi da una deflagrazione . La prognosi resta per il momento riservata per la vittima che ha ustioni alla testa e al volto, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.