Giorgio Chichi di Geraci Siculo nuovo minipresidente della Federparchi d’Italia

È Giorgio Chichi, di Geraci Siculo, il nuovo minipresidente della Federparchi d’Italia. Il giovane madonita è stato eletto ieri durante il XXII Convegno Nazionale dei mini sindaci e dei mini presidenti ad Apicena in provincia di Foggia, nell’ambito della rete di Scuole “Coloriamo il nostro futuro”.

Giorgio Chichi, studente dodicenne dell’Istituto Francesco Paolo Polizzano, era stato eletto nel mese di marzo mini presidente del Parco delle Madonie alla presenza dei mini Sindaci dei Comuni del Parco, accompagnati in quella occasione dalla dirigente scolastica Maria Grazia Di Gangi, dalla referente nazionale Giuseppina Abbate e dalla Dirigente fondatrice del Progetto, Francesca Albanese, dai componenti del Comitato Esecutivo: il dirigente regionale Ciro Pedrotti dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, il Sindaco di Isnello Marcello Catanzaro ed il Commissario straordinario dell’Ente Parco, Salvatore Caltagirone

“Vogliamo testimoniare la vicinanza dei vertici dell’Ente al Progetto “Coloriamo il nostro futuro!” che non è solo un invito a scoprire la bellezza incontaminata di questo territorio, ma un’aspirazione a coltivare, tra le giovani generazioni, una nuova coscienza ecologica e culturale, un rinnovato senso di appartenenza che li faccia custodi del parco e della sua ricca biodiversità” ha detto il commissario Caltagirone.

“La cultura e l’identità di un luogo sono i semi che dobbiamo nutrire per far crescere il nostro futuro – prosegue Caltagirone – dobbiamo amare le nostre Madonie, conoscerle e proteggerle con consapevolezza e passione. Questi giovani sono il vivaio di una nuova generazione di cittadini consapevoli, pronti a far fiorire un futuro sostenibile e ricco di opportunità.” “Con i giovani al centro di questo processo, il Parco delle Madonie – conclude Caltagirone – si prepara a diventare un laboratorio vivente di idee, cultura e sostenibilità, dove ogni passo è un seme che contribuirà a coltivare un domani più verde e più consapevole. Auguri al giovane Chichi, la cui elezione arriva in coincidenza della giornata mondiale della biodiversità. Un bellissimo messaggio sincronico che lascia ben sperare per il futuro.”

Sono stati questi valori di identità, oltre alle grandi capacità del mini presidente Chichi, i fattori che hanno determinato l’elezione del brillante studente di Geraci Siculo.

Un ringraziamento ai docenti referenti, la professoressa Antonella Di Garbo e al Dirigente Francesco Serio ed in modo particolare alla prof.ssa Francesca Albanese, già dirigente dell’Istituto Comprensivo di Castellana Sicula, che oltre 20 anni fa ha avuto la lungimiranza di promuovere questo progetto nell’ambito delle comunità scolastiche madonite.