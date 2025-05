“Still Feeling Me”, fuori ora il nuovo singolo di Joseph Gristina che segna un’evoluzione nel suo percorso musicale

Dopo oltre tre decenni dietro ai sintetizzatori e alle console, Joseph Gristina torna a far parlare di sé con Still Feeling Me, il suo nuovo singolo che segna un’evoluzione nel suo percorso musicale. Attivo sin dagli anni ’90, Gristina è uno di quei nomi che non hanno mai smesso di rinnovarsi, mantenendo però intatto il filo conduttore che lega passato e presente: la passione per il ritmo e per le sonorità elettroniche.

Con Still Feeling Me, il produttore Siciliano esplora una dimensione elettrohouse che strizza l’occhio all’elettropop, costruendo un brano che è insieme ipnotico e pulsante, pensato tanto per il dancefloor quanto per l’ascolto in cuffia. Linee di basso marcate, synth avvolgenti e una voce che sembra uscire da un sogno liquido: il pezzo si muove su binari emotivi, tra nostalgia e sensualità elettronica.

Il titolo stesso, Still Feeling Me, prodotto dall’etichetta “INDAKLUBB RECORDS”, è una dichiarazione d’intenti: Gristina non è un nostalgico del passato, ma un artista che continua a far sentire la sua presenza nella scena elettronica, con uno stile che non rincorre le mode ma le anticipa. Il brano si inserisce perfettamente nel panorama contemporaneo, dove l’ibridazione tra generi è la nuova frontiera, ma lo fa con la consapevolezza e la maturità di chi ha vissuto le evoluzioni della club culture dagli albori.

Un singolo che farà parlare di sé, destinato a far ballare e riflettere, con quel tocco inconfondibile che solo un veterano del suono come Joseph Gristina può offrire.

Still Feeling Me è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.