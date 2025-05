Giornale di Cefalù: ‘Ntinna a mare, nasce  nuova associazione

La tradizione della ‘Ntinna a mare va avanti e si rinnova. Far conoscere la ‘Ntinna al mondo e dare un bel motivo in più per venire a Cefalù. Valorizzare la marina, la sagra del pesce, la scuola: questi i progetti della nuova associazione di promozione sociale. Intervista al presidente Gianfranco D’Anna, al vicepresidente Sandro Gugliuzza e al segretario Giovanni Brocato (nella foto). Fondazione Airc: per la “festa della mamma” vendute tutte le azalee. Un riconoscimento generale del valore della ricerca contro i tumori. Ne parla la responsabile Airc Angela Lombardo. “Vera”: incamminarsi sempre verso l’orizzonte senza fermarsi mai. Il valore dell’utopia. Chi lucra sui migranti? Il perenne traffico delle armi. La lettura di questi grandi temi della giornalista Carmen Lasorella. Regalare scuole ai ragazzi, costruire pozzi nei villaggi del Kenya. Quando si trova a Roma ha nostalgia dell’Africa e quando è in Africa sposta sempre di qualche mese il biglietto di ritorno in Italia. La storia della giovane e timida pianista Clemen: “l’amore non sceglie” dice l’attrice Laura Ephrikian.

Questi i servizi principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1840 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 15 maggio 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.