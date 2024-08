Finanzieri in una nota discoteca della Provincia di Palermo: scoperti 15 lavoratori in nero

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno individuato 15 lavoratori irregolari impiegati in una nota discoteca della provincia di Palermo. In particolare, a seguito di una mirata e preliminare attività di monitoraggio delle aziende operanti nello specifico settore, connotate da indici di pericolosità fiscale, gli investigatori hanno individuato una discoteca gestita da una società che risultava, a seguito dell’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, aver effettuato versamenti di ritenute IRPEF non compatibili con l’attività dell’impresa stessa. È stato così predisposto uno specifico controllo al cui esito sono stati individuati ben 15 lavoratori “in nero”, pari al 100% della forza lavoro, irregolarmente impiegata dal datore di lavoro in tutte le diverse mansioni necessarie per il funzionamento dell’esercizio commerciale. L’unico in regola è risultato il disc jockey in possesso di contratto di collaborazione con la società e delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività. Al termine dell’attività ispettiva, sono state complessivamente comminate ai responsabili sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro 175.500,00. Continuano incessanti i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo, per contrastare il fenomeno del sommerso da lavoro che arreca danni all’intero sistema economico del Paese perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori e compromette la leale e sana concorrenza tra le imprese.