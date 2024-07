Tra identità e modernità: Termini Imerese e la scommessa di Agos

Da qualche anno è presente nel territorio di Termini Imerese, una nuova realtà nel settore finanziario e del credito, si tratta dell’Agenzia Autorizzata Agos. Abbiamo parlato con il responsabile dell’agenzia, Rosario Piraino, al quale abbiamo chiesto un approfondimento sulla vision aziendale e sulle interessanti prospettive di crescita della filiale in città.

Come nasce l’idea di scegliere proprio Termini come luogo per una nuova Agenzia?

«La scelta di puntare su Termini Imerese è una scommessa. Abbiamo voluto puntare sulla dinamicità che questo territorio ha riacquistato negli ultimi anni. Questa città ormai è un importante snodo economico, che fa da trade union tra Palermo e le Madonie, rivolgendo lo sguardo anche alla costa da Trabia a Cefalù e ai paesi dell’entroterra madonita. Anche scegliere Piazza San Francesco, accanto la chiesa di Santa Maria di Gesù, in pieno centro storico, non è casuale, perché per noi investire qui è un modo per contribuire a rivitalizzare un tessuto urbano e sociale da preservare. Ecco questo luogo riassume l’essenza del nostro impegno: partire da un luogo di storia, d’identità e di cultura, per raccogliere le sfide della modernità e proiettarci al futuro».

Cos’è Agos e qual è il suo “core business”?

«Agos è leader nel settore del credito al consumo: carte di credito, prestiti personali, prestiti finalizzati, cessione del quinto, assicurazioni e leasing… Ognuna di queste forme può essere utilizzata per ottenere liquidità o per effettuare l’acquisto di un bene o di un servizio di particolare interesse o di particolare utilità. Agos è presente nel mercato italiano da oltre 30 anni e in provincia di Palermo da 11 a Bagheria, dalla cui esperienza nasce la filiale di Termini. Agos appartiene alla grande famiglia di Crèdit Agricole, la banca che è presente in 47 nazioni, 53 milioni di clienti e diecimila filiali nel mondo e questo ci conferisce solidità e affidabilità».

Se dovesse scegliere tre parole per descrivere il lavoro di Agos?

«Trasparenza, fiducia e rispetto nei confronti dei clienti. Puntiamo ad essere più chiari

possibili sulle condizioni dei prestiti, cercando anche di indirizzare gli utenti ai prodotti più adatti alla loro situazione. Sono valori che si riflettono anche nella sostenibilità ambientale, economica e sociale, tematiche a cui l’azienda tiene con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile, per migliorare ogni ambito in cui il rispetto è sinonimo di crescita. Tutto ciò si traduce nella volontà di essere vicina ai territori nei quali operiamo, per fare di Agos un’azienda capace di favorire cambiamento e progresso».

Ci faccia un esempio di impegno per una maggiore sostenibilità ambientale…

«Prendiamo l’esempio di “Progetto Casa Green”, che è un finanziamento dedicato per trasformare la propria casa in un edificio ecosostenibile, che vale di più e consuma meno. Oggi la sostenibilità ambientale, va a braccetto con quella finanziaria. Investire a condizioni particolarmente vantaggiose su una casa più efficiente significa spendere meno in bollette e accrescerne il valore di mercato. Di fatto è un prestito che si ripaga da solo».

Quanto sono importanti le risorse umane per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi?

«Il mondo sta cambiando con una velocità sempre maggiore. Cambia il modo di relazionarsi, di lavorare, di fare marketing. Per stare al passo bisogna investire sui giovani, che già sono parte sostanziale della società che cambia, lavorando su creatività, passione e spirito di squadra».

Aperta la campagna di recruting: ecco dove e come

Giunti a questo punto, dopo aver ascoltato le importanti parole di Piraino, andiamo nel dettaglio È infatti aperta la campagna recruiting nelle seguenti città della provincia di Palermo: Bagheria, Misilmeri, Villabate, Casteldaccia, Santa Flavia, Termini Imerese, Cefalù, Ficarazzi, Trabia, Altavilla Milicia, Castelbuono, Caccamo, Campofelice di Roccella, Lascari. «Ricerchiamo e selezioniamo – afferma Piraino – nuovi professionisti da inserire nel nostro organico. Risorse preziose in un settore molto competitivo e delicato come quello del credito al consumo. Diplomati o laureati dotati di forti capacità relazionali e di negoziazione, con una spiccata attitudine a lavorare per obiettivi e all’interno di una squadra».

Ecco i profili ricercati

Consulente Interno

La Figura è un professionista poliedrico, che unisce competenze finanziarie, commerciali, amministrative e legali. si occupa di analizzare e valutare la congruità delle richieste di finanziamento delle famiglie e delle aziende e l’affidabilità creditizia. Studia i bilanci e la documentazione necessaria per definire l’ammontare e il tipo di finanziamento più adatto. La mission è quella di assicurare una rapida e puntuale esecuzione di tutti i processi operativi, le attività promozionali e di produzione, monitoraggio, controllo e reporting.

Commerciale Business

La Figura tiene i contatti con Aziende ed Enti pubblici. Supporta i Dealers (auto, moto, nautica, arredo, elettronica, informatica, ecc) presenti nel portafoglio assegnato, sia da remoto che presso i punti vendita. Sviluppa il parco Clienti, effettua visite frequenti dai Convenzionati e mantiene aggiornata la reportistica. Un bravo Commerciale deve conoscere tutte le fasi del processo di vendita, le principali metodologie con cui chiudere le trattative, le migliori modalità di presentazione di un’offerta e raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Operatore telefonico

Gli Operatori si relazionano con i clienti acquisiti e potenziali per dare risposte alle esigenze, vendere o generare interesse riguardo ai prodotti e alle offerte finanziarie. Dovranno avere una pluriennale esperienza di telemarketing sia outbound che inbound e la capacità di eseguire efficacemente lo script predisposto. Questa posizione è perfetta per chi ha buone capacità di comunicazione e persuasione.

CLICCA QUI per accedere al link LAVORA CON NOI