Forte vento a Termini Imerese, cade albero nei pressi della stazione ferroviaria

Paura a Termini Imerese a seguito della caduta di un albero nei pressi della stazione ferroviaria.

Come spesso accade in questo periodo, il territorio è sferzato da forti raffiche di vento che spesso, purtroppo, causano diversi danni. Nella giornata odierna a Termini Imerese, la forte massa d’aria ha colpito un grande albero posto in quello che è il parcheggio adiacente la stazione ferroviaria. Momenti di paura perchè accanto vi si trovava un venditore ambulante che però accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito prontamente a scappare.

L’albero che si trova tra Via Libertà e Via 25 Aprile, è stato immediatamente messo in sicurezza dai tecnici comunali (così come tutta l’area), in concerto con Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.