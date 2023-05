Mannino e Messineo della “Ro Racing” vincono la Targa Florio auto storiche

Risultati di spessore per i rappresentanti della scuderia RO racing alla Targa Florio, la gara su strada più antica del mondo, valida per il Campionato italiano assoluto rally, il Campionato italiano rally auto storiche e la Coppa rally di ottava zona.

Nel Ciar hanno ben figurato Alessio Profeta e Rosario Merendino che hanno portato la loro Skoda Fabia Evo a ridosso della “Top Ten”. Tredicesima posizione nella generale per l’altra vettura della Casa Boema condotta da Angelo Lombardo e Roberto Consiglio. Si è concluso con il ventinovesimo posto in classifica l’esordio nella classe regina per Filippo Indovina e Laura Cianciolo. I due termitani erano al via con una Skoda Fabia. In Sicilia, hanno raccolto punti per il campionato due ruote motrici Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia che hanno concluso con la loro Peugeot 208 Rally4 al quinto posto di classe e di campionato. Vittoria in classe Super 1600 per Rosario Macaluso e Luca Severino, in gara con una Renault Clio.

Nella gara riservata alle auto storiche, vittoria per Natale Mannino e Lillo Messineo, che, a bordo della loro Porsche 911 Carrera seguita da Guagliardo, hanno ribadito la loro leadership sia nella classifica di Campionato italiano sia nel Terzo Raggruppamento.

Nel Quarto Raggruppamento, con una Opel Manta 2000, Gaspare Sollano e Piero Alfano si sono piazzati al secondo posto di classe e con una Peugeot 205 Gti 1.9, Santo Ilardo e Gabriele Mannarà hanno invece vinto la propria categoria.

Successo corale del sodalizio di Cianciana nella classifica riservata alle scuderie nella gara valida per la Coppa rally di ottava zona. Determinanti per la vittoria sono stati i piazzamenti di Agostino Craparo e Giovanni Lo Verme, che hanno condotto la loro Mitsubishi lancer Evo IX al terzo posto della classifica generale, Antonio Damiani e Giuseppe Livecchi che, con una Peugeot 208 Rally4, si sono imposti nella classe Rally4, nella classifica Under 25 e hanno concluso al quinto posto della generale e di Antonio e Mattia Provenza che hanno portato la loro Skoda Fabia R5 al sesto posto della classifica generale.

Sempre in classe Rally 4 Giuseppe Airò Farulla e Davide Bragaglia hanno concluso al quarto posto. Con due Peugeot 208, ma in versione aspirata Franco e Antonio Schepis hanno concluso al terzo posto di classe e Giovanni Li Fonti e Pierluigi Catanese invece al quinto. In classe N3, piazza d’onore per la Renault Clio condotta da Massimiliano Glorioso e Rosario Di Bella. Nella difficile bagarre della classe N2 Paolo Celi con Francesca Pino hanno portato la loro Peugeot 106 al secondo posto di classe. Tra le vetture Racing Start, vittoria in classe 1.6 per Gabriele Calabria e Alfredo Cicirello.

Nel fine settimana agonistico dove a farla da padrone è stata la Targa Florio, sono giunti buoni risultati anche dagli impegni pistaioli. Al circuito di Magione, in Umbria, nel Trofeo Italia Storico, vittoria di classe e quinta posizione nella classifica generale per la Peugeot 205 Gti condotta da Pierpaolo Caputo.

In Sicilia all’autodromo della Valle dei Templi, al Time Attack Sicilia, Salvatore Montalto ha portato la sua Fiat 500 Abarth al secondo posto della classe Open Tj.