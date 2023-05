“L’amore escluso”, al Museo Civico di Termini Imerese si presenta il libro di Agostino Moscato

È un gesto d’amore nei confronti di un alunno che è diventato un piccolo amico. Martedì 9, per il maggio dei libri, presso il museo civico di Termini Imerese, alle ore 17:30, verrà presentato l’ultimo romanzo del professore Agostino Moscato, ambientalista e da sempre impegnato nel sociale.

È l’amore precluso il titolo dell’opera letteraria, che racconta di un ragazzo disabile che non riesce a soddisfare le sue sue pulsioni sessuali, né tanto meno ad esprimere i propri sentimenti e condividerli con la persona dell’altro sesso. Nonostante il titolo sia fuorviante, l’amore è il filo conduttore di questo romanzo anche se per le persone disabili risulta ancora un tabù. L’impegno dei genitori per un figlio con tante fragilità e con mille difficoltà per farlo crescere insieme agli altri nella sua diversità, che si muovono da soli, con l’aiuto di qualche amico, per trovare una soluzione concreta, almeno per quanto riguarda la parte fisica dell’amore, contro il pensiero puritano e ipocrita dominante della società.

L’educazione all’affettività, a gestire le emozioni, è una ricerca importante per il benessere della persona disabile a trecento sessanta gradi. Per Filippo, come per la maggior parte delle persone disabili, la strada è ancora lunga, ma verrà il momento di poter esprimere la propria sessualità che ancora oggi viene negata.

“È la storia intima di un ragazzo che ho seguito personalmente – dice l’autore Agostino Moscato. – Tutto è stato generato da una situazione vissuta con un alunno disabile”.

Fabio Lo Bono