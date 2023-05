Elezioni Amministrative 2023: ecco i nomi dei candidati nel nostro Comprensorio

Game over!

Si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste per queste amministrative 2023 che vedono ben 14 comuni chiamati ad eleggere o riconfermare il primo cittadino. Nei comuni coinvolti si andrà al voto domenica 28 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 (dalle 7 alle 15), così come era stato annunciato dall’assessore Messina e confermato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Non ci sarà ballottaggio in questi comuni poichè presente un numero inferiore a 15.000 abitanti.

Per quanto riguarda i sindaci invece sono 13 quelli uscenti, meno per quanto riguarda Trabia in quanto è presente il commissario straordinario dopo le dimissioni del sindaco Ortolano.

Ecco i nomi dei candidati