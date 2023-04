Sciara: grande successo per il VI “All Bike Day”, oltre 500 le moto presenti all’evento

Dopo lo stop causato dalla pandemia, è tornato l’All Bike Day, organizzato dai centauri dell’associazione Sciara Bikers.

Caschi, gilet di pelle con miriadi di patch, stivaletti e tanto altro hanno sfilato a Sciara inoccasione delll’appuntamento organizzato dai ragazzi del motoclub “Sciara Bikers” che ogni anno raduna appassionati di moto provenienti da ogni parte della Sicilia. Appuntamento in Piazza Castelreale dove centauri a cavallo delle proprie due ruote hanno riempito quest’ultima facendo innamorare tutti i convenuti, appasionati e non, che non hanno però saputo resistere al fascino delle motocicliste e dei motociclisti.

Oltre 500 le moto che hanno solcato l’asfalto sciarese, dalle più semplici alle più disparate, le moto hanno sicuramente incantato il paese che per un paio di ore si è trasformato in un vera “valley” americana. Dopo l’appuntamento in piazza, lo stuolo si è spostato poco fuori il centro abitato nella “club house” dei bikers sciaresi che hanno accolto gli ospiti con una grande festa all’insegna dell’amicizia ma soprattutto della passione motociclistica.

Non solo moto, ma anche tanta buona musica del dj e della band che ha regalato pezzi evergreen della storia del rock internazionale. Essendo Sciara la culla del carciofo spinoso, quest’ultimo ha fatto da protagonista sulle tavole dei bikers che hanno avuto il piacere, a detta loro, di gustare un prodotto di qualità. Insomma una giornata indimenticabile, riuscita grazie al grande impegno di tutti i soci del motoclub “Sciara Bikers”.

L’intervista al vice presidente Nino Fragale