Laboratori gratuiti per bambini e genitori a Cefalù e Campofelice di Roccella

Genitori e alunni insieme per un progetto che spazia dal contrasto al bullismo alla dispersione scolastica e che, per raggiungere i suoi obiettivi, coinvolge i partecipanti in attività gratuite e laboratori creativi, sportivi, teatrali e visite culturali.

Si chiama Edu-A.mare-Cultura ed è il progetto pronto a partire nei comuni di Cefalù e Campofelice di Roccella per i bambini della fascia d’età 5-10 anni. L’iniziativa, finanziata dall’Unione europea grazie al Pnrr e patrocinata da Confcooperative Sicilia, è svolto dalla cooperativa Asam in collaborazione con le cooperative L’isola che non c’è, Happy Garden e Il Segno, l’istituto comprensivo Botta di Cefalù e le amministrazioni comunali di riferimento.

L’obiettivo del progetto nasce da un’attenta valutazione del bisogno educativo individuale del minore, la famiglia nel quale è inserito e le figure di riferimento che completano e collaborano al fine di instaurare una Comunità Educante Inclusiva. I fruitori dei Servizi e delle attività di Edu-A.mare-Cultura sono anche le istituzioni scolastiche, che operano nel territorio ed i servizi sociali, che hanno la presa in carico dei bambini e dei loro nuclei familiari.

Per informazioni e iscrizioni si possono contattare i numeri 3408757441 – 091217985 o il Segretariato Sociale Distrettuale del Comune di Cefalù allo 0921924169 (dove si possono richiedere i moduli) o scrivere una e-mail all’indirizzo infosegreteriatittischool.it.

Nello specifico i progetti saranno così strutturati:

Bullismo e Cyberbullismo

La metodologia e le attività proposte favoriranno una riflessione da parte dei giovani sulle dinamiche alla base del bullismo e delle conseguenze che questo fenomeno ha nei confronti di chi lo subisce.

Genitori 4.0

Controllare i figli nella loro crescita e nell’approccio a tutti i tipi di social affinché possano approcciarsi sempre nel modo corretto ed educato.

Laboratorio Creativo

Laboratorio creativo, destinato prevalentemente ai bambini più piccoli all’interno della fascia 5-10 anni, verranno realizzate attività ludiche, attività di disegno, lavoretti creativi e tante altre proposte a sostegno dello sviluppo delle capacità psico-attitudinali dei minori.

Laboratorio Sportivo

Il laboratorio si pone come un’esperienza di gioco-sport divertente, dove i bambini impareranno a muoversi attraverso giochi e percorsi, utilizzando diversi strumenti ludici e sportivi che garantiranno di fare esperienza ed acquisire, divertendosi, nuovi concetti quali, a titolo esemplificativo, il rispetto delle regole, l’impegno per raggiungere degli obiettivi e il bisogno di relazionarsi con gli altri ed esprimere le proprie motricità.