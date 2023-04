Earth Day Cefalù 2023, tutto pronto per il lungo fine settimana dedicato all’ambiente

Conto alla rovescia per l’edizione 2023 dell’Earth Day Cefalù, la manifestazione per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente che mette dentro al suo calendario eventi, escursioni naturalistiche, installazioni d’arte e iniziative per la sensibilizzazione e il rispetto per l’ambiente.

In occasione della 53ª Giornata Mondiale della Terra che si terrà il 22 aprile 2023, il più grande evento ambientale internazionale in cui si celebra il “Pianeta Terra” e se ne promuove la salvaguardia, si svolgerà la 9° edizione di EARTH DAY CEFALU’ da venerdì 21 a martedì 25 aprile.

La manifestazione è promossa dal Comune di Cefalù, in collaborazione e con il patrocinio di Earth Day Italia. La maratona multimediale “One People One Planet” di Earth Day Italia in diretta streaming su RaiPlay, ospiterà anche la città di Cefalù nel pomeriggio del 22 aprile.

Un lungo weekend con liberazione di tartarughe marine e di falchetti e gabbiani, prove a cavallo, escursioni naturalistiche, seminari tematici, installazioni artistiche, campagne di sensibilizzazione ambientale, una mostra pittorica e plurimaterica sul tema dell’inquinamento da plastica, spettacoli comici e concerti serali, performance itineranti, l’EcoVillage in piazza Colombo a cura di Baz’Art Sicilia, la Cursa di Ciclopi, una gara di trail di 500 km nel cuore della Sicilia. In più, anche la possibilità di adottare un cucciolo o di applicare i microchip al proprio amico a quattro zampe.

La nona edizione di Earth Day Cefalù, che verrà ricordata anche grazie ad un annullo filatelico, ha ottenuto anche quest’anno prestigiosi patrocini come quello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (per il settimo anno consecutivo), di ARPA Sicilia e dell’Ente Parco delle Madonie.